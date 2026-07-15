"Hoy no es un partido más": el sueño de los veteranos de Malvinas de volver a vencer a Inglaterra

Para millones de argentinos será una semifinal del Mundial. Para quienes combatieron en Malvinas, el partido de esta tarde frente a Inglaterra tiene un significado que trasciende lo deportivo. "Siempre queremos ganarles a los piratas ingleses, sea como sea", resumió Juan Guanuco, veterano de la Guerra de Malvinas en diálogo con Agenda Abierta.

Con la voz cargada de emoción, sostuvo que puertas adentro del plantel argentino el tema seguramente estará presente, aunque públicamente se elija bajar el tono. "Scaloni dice lo que tiene que decir, pero yo creo que adentro algo de Malvinas les tiene que tocar a los chicos. Este no es un partido más", afirmó. Para él, así como Diego Maradona regaló una alegría inolvidable en México 86, ahora la ilusión está puesta en Lionel Messi y una nueva página para la historia.

Guanuco aclaró que la soberanía sobre las Islas Malvinas se defiende por los caminos de la diplomacia y el derecho internacional, tal como establece la Constitución Nacional. Sin embargo, reconoció que cada cruce futbolístico con Inglaterra vuelve a poner el tema en el centro de la escena y ayuda a mantener viva la memoria. "También es una manera de visibilizar Malvinas al mundo, siempre en nombre de los 649 héroes que quedaron allá y de los 34 salteños que dieron su vida", expresó.