Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026

El partido podrá seguirse en vivo a través de Telefe, TyC Sports, DSports y TV Pública en televisión, además de diversas opciones de streaming como DGO, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+. El arbitraje del partido estará a cargo del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros.

El ganador de esta llave deberá esperar en la gran final por el vencedor de Argentina vs Inglaterra.

Francia llega a la semifinal del Mundial 2026 como el equipo más dominante del certamen, habiendo ganado todos sus encuentros previos con una contundencia ofensiva que acumula 19 goles a favor. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps se sostiene sobre una columna vertebral de primer nivel, liderada por la seguridad bajo los tres palos de Mike Maignan, una defensa sólida compuesta por hombres como William Saliba y Dayot Upamecano, y un mediocampo incansable con el despliegue de Manu Koné y Adrien Rabiot.

El gran protagonista del equipo, sin embargo, sigue siendo Kylian Mbappé, quien llega en un momento estelar como máximo artillero del torneo (con Lionel Messi tienen 8 goles cada uno). Junto a la jerarquía de atacantes como Ousmane Dembélé, Michael Olise y la joven promesa Désiré Doué, los franceses buscarán imponer su velocidad y capacidad de transición rápida. Pese a este presente arrollador, el plantel afronta el desafío con un marcado espíritu de revancha, buscando superar el escollo que ha significado España para ellos en los últimos enfrentamientos oficiales.

España llega a esta instancia de semifinales consolidada como una de las selecciones más sólidas y equilibradas de la competición. Bajo el mando de Luis de la Fuente, La Roja ha cimentado su éxito en una estructura defensiva impenetrable, habiendo recibido apenas un gol en lo que va del torneo, respaldada por la seguridad bajo los tres palos de Unai Simón y el liderazgo en la zaga de Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, flanqueados por la proyección constante de Marc Cucurella y Pedro Porro.

En la zona de creación y ataque, el equipo combina la jerarquía técnica de sus mediocampistas Rodri, Pedri y Fabián Ruiz con el desequilibrio explosivo de sus extremos. La gran esperanza española recae en el talento de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes junto a Dani Olmo y la referencia de ataque de Mikel Oyarzabal, han demostrado una capacidad letal para romper defensas cerradas. Con la confianza que otorgan sus recientes victorias ante los galos en competiciones internacionales, España encara el duelo con la firme convicción de imponer su estilo de posesión y presión alta para alcanzar la gran final.

Quiénes son los jugadores que prometen ser las figuras del partido Francia vs España

Este enfrentamiento es el escenario ideal para que brillen las grandes estrellas del fútbol mundial. Por el lado francés, todas las miradas están puestas en Kylian Mbappé, cuya velocidad y capacidad definitoria son la carta de gol principal del equipo. En la vereda de enfrente, España confía en el desequilibrio de Lamine Yamal y la inteligencia táctica de Pedri, quienes han sido determinantes en la construcción del juego ofensivo español durante todo el campeonato.

Francia: Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, T. Hernandez; M. Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

España: U. Simón; P. Porro, Le Normand, D. Huijsen, Cucurella; M. Merino, Zubimendi, Pedri; L. Yamal, Oyarzabal, N. Williams.

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

Las casas de apuestas y los modelos estadísticos otorgan una leve ventaja a Francia, con probabilidades de victoria en los 90 minutos cercanas al 40-41%, mientras que el triunfo español se sitúa en torno al 30%. Sin embargo, la paridad es notable: el empate cuenta con un 29% de probabilidad, lo que sugiere un trámite cerrado donde la jerarquía individual francesa —liderada por un Kylian Mbappé en estado de gracia— podría chocar con la solidez del fútbol asociativo español.

Mientras algunos analistas vislumbran un duelo estratégico y de pocos goles, otros no descartan una sorpresa táctica que obligue a definir el pase a la final mediante prórroga o penales.

Con información de 442