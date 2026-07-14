España le ganó a Francia y se metió en la final del Mundial

España es la primera finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con un gol de penal de Mikel Oyarzabal y un lindo tanto de Pedro Porro, La Roja se impuso por 2-0 sobre Francia en el AT&T Stadium de Dallas y avanzó al partido por el título, que será el domingo a las 16.00 en Nueva York ante el ganador del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra.

Los galos jugarán por el tercer puesto.

TyC