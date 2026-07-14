El duelo se jugará este martes a las 16 en Dallas. Mbappé y Lamine Yamal encabezan a dos selecciones que llegan con argumentos para pelear el título.
España le ganó a Francia y se metió en la final del Mundial
Deportes14/07/2026
En Dallas, La Roja se impuso por 2-0 sobre Les Bleus por la primera semifinal de la Copa del Mundo. Se medirá con el ganador de la Selección Argentina ante Inglaterra.
España es la primera finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Con un gol de penal de Mikel Oyarzabal y un lindo tanto de Pedro Porro, La Roja se impuso por 2-0 sobre Francia en el AT&T Stadium de Dallas y avanzó al partido por el título, que será el domingo a las 16.00 en Nueva York ante el ganador del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra.
Los galos jugarán por el tercer puesto.
TyC
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