España le ganó a Francia y se metió en la final del Mundial

En Dallas, La Roja se impuso por 2-0 sobre Les Bleus por la primera semifinal de la Copa del Mundo. Se medirá con el ganador de la Selección Argentina ante Inglaterra.
Deportes14/07/2026

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España es la primera finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. 

Con un gol de penal de Mikel Oyarzabal y un lindo tanto de Pedro Porro, La Roja se impuso por 2-0 sobre Francia en el AT&T Stadium de Dallas y avanzó al partido por el título, que será el domingo a las 16.00 en Nueva York ante el ganador del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra.

Los galos jugarán por el tercer puesto.

TyC

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