Argentina busca otra final ante Inglaterra en el duelo más caliente del Mundial

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Inglaterra, en un duelo repleto de historia, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, está programado para las 16, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

La Selección argentina llega a este encuentro envuelta en dudas, ya que viene de sufrir mucho en sus últimos partidos. En 16avos de final le ganó en tiempo extra a Cabo Verde, en octavos le dio vuelta un 2-0 de manera milagrosa a Egipto y en su última presentación, en cuartos ante Suiza, también necesitó de los 120 minutos para hacerse con la victoria.

La gran figura argentina en este Mundial 2026 es Lionel Messi, que con 39 años sorprende al mundo y lidera la tabla de goleadores junto con el francés Kylian Mbappé, con ocho anotaciones cada uno. Además, entregó dos asistencias.

Inglaterra, por su parte, llega con la ilusión al máximo y con el gran objetivo de meterse en su primera final en un Mundial después de 60 años. Sus grandes figuras en lo que va del certamen son el mediocampista ofensivo Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, quienes anotaron seis goles cada uno.

Un cruce con mística, revancha e historia viva

El destino así lo quiso: en su última Copa del Mundo, será el primer partido oficial de Lionel Messi frente a Inglaterra en toda su carrera. Un escenario perfecto para lo que promete ser el duelo más caliente y de mayor carga emotiva de todo el torneo.

La previa ya empezó a picarse desde el viejo continente. El ex futbolista inglés Joe Cole encendió la mecha con una frase provocadora: "Vamos a mandar a dormir a Messi".

De esta vereda, el entrenador Lionel Scaloni buscó bajar los decibeles y también separó el encuentro de la Guerra de Malvinas: "Es un partido de fútbol" .

En los micrófonos, los futbolistas se alinean detrás de lo que es política y deportivamente correcto. Sin embargo, hacia adentro, todos saben que no es un compromiso más. La atmósfera está impregnada de mística: el choque se da justo 40 años después de aquel mítico partido de México ´86, en el que Diego Maradona inmortalizó "la mano de Dios" y el mejor gol de la historia, con diferencia de apenas cuatro minutos. Los ingleses, cuatro décadas más tarde, siguen reclamando revancha por aquella acción que los dejó afuera del certamen y le abrió el camino a la Argentina hacia su segunda estrella.

Para agigantar los paralelismos históricos, la Selección saltará al campo de juego vestida con la camiseta azul, la misma indumentaria que lució el equipo de Carlos Bilardo aquella tarde en el estadio Azteca.

“No pedí jugar con la azul. No sé quién fue. A lo mejor es una tradición y, si Thomas (Tuchel, entrenador de Inglaterra) no tuvo problemas, perfecto”, reveló Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido.

La rivalidad existe, vibra en el pueblo y la conocen de memoria los propios jugadores, quienes en la intimidad del vestuario o en los festejos públicos replican los cantos de la hinchada: "Yo soy así, soy argentino, ingleses p.. de Malvinas no me olvido".

La fiebre de los hinchas ya tiene además su propio himno para este Mundial, bajo un lema que resume el sentir de gran parte del país: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo".

La Selección se prepara para escribir otra página dorada en su historia. Las cartas están echadas para un choque trascendental del que, al igual que en 1986, se podría seguir hablando durante los próximos cuarenta años.

Con información de Noticias Argentinas