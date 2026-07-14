Cómo pedir el reintegro al IPS por estudios de bioquímicos

Los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) que hayan abonado por prácticas de laboratorio podrán solicitar el reintegro del dinero, en el marco de las medidas adoptadas por el organismo tras el conflicto con la Asociación Bioquímica de Salta.

El procedimiento fue informado luego de que el IPS anunciara sanciones para los prestadores que realicen cobros no autorizados y aclarara que el reintegro no alcanza a todos los prestadores, sino específicamente a quienes hayan pagado adicionales por estudios bioquímicos.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite, el afiliado deberá presentar:

La factura emitida por el laboratorio.

emitida por el laboratorio. Los resultados de las prácticas realizadas .

. La documentación requerida por el IPS para acreditar el pago.

Toda la documentación deberá ingresarse por Mesa de Entradas, en la sede central del IPS, ubicada en España 782, de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 13:30.

Qué pasa con los médicos

El organismo también recordó que los médicos del padrón A no están autorizados a cobrar aranceles diferenciados.

Si un afiliado abona un plus a un profesional de ese padrón, deberá solicitar la factura correspondiente y presentar una denuncia en la sede del IPS.

En esos casos, el organismo analizará la situación y, si comprueba un cobro indebido, podrá aplicar sanciones al profesional.

Distinta es la situación de los médicos del padrón B, quienes sí pueden cobrar un arancel diferenciado en las condiciones previstas por el sistema.

La medida apunta al conflicto con los bioquímicos

Desde el IPS aclararon que el mecanismo de reintegro fue dispuesto en el contexto del conflicto con los laboratorios bioquímicos y no constituye un régimen general para todos los prestadores de la obra social.

Los afiliados que tengan dudas sobre el procedimiento podrán realizar la consulta directamente en la sede del organismo antes de presentar la documentación.