Una obra social vinculada al PAMI podrá vender planes de medicina prepaga

La Obra Social de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue autorizada a funcionar dentro del régimen de empresas de medicina prepaga.

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Servicios de Salud mediante la Resolución 1199/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La entidad fue incorporada al Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y podrá actuar en todo el territorio argentino.

Qué significa la autorización

La resolución permite que la obra social ofrezca planes de cobertura voluntarios dentro del marco regulatorio de la medicina prepaga.

Antes de otorgar la autorización, distintas áreas de la Superintendencia analizaron la situación económica, financiera y prestacional de la entidad y emitieron dictámenes favorables.

El organismo consideró que la obra social cumplió con los requisitos establecidos por la Ley 26.682 y sus normas reglamentarias.

No se convierte el PAMI en una prepaga

La medida no afecta directamente al Programa de Atención Médica Integral ni implica que el PAMI haya sido privatizado o transformado en una empresa de medicina prepaga.

La entidad autorizada es la obra social vinculada a los trabajadores del instituto, que cuenta con una administración y un registro propios.

La resolución también intimó a la organización a completar obligaciones administrativas y documentales antes de obtener su número definitivo de inscripción.