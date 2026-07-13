Salud mental infantil en Salta: angustia y violencia, entre los principales motivos de consulta

La Unidad de Gestión de Salud Mental del Hospital Público Materno Infantil realizó 9.200 intervenciones durante los primeros cinco meses de 2026, ante una fuerte demanda de atención de niños y adolescentes con cuadros de angustia, violencia y conductas autoagresivas.

El servicio, integrado por profesionales de Psicología y Psiquiatría, funciona las 24 horas, todos los días del año, y recibe pacientes mediante consultorios externos, internación, guardia, atención virtual y Hospital de Día.

El balance institucional ubica al hospital como el principal centro de referencia provincial en materia de salud mental infanto-juvenil.

Más de 3.400 consultas psicológicas y psiquiátricas

Entre enero y mayo, el Servicio de Psicología concretó 2.325 consultas, mientras que el área de Psiquiatría resolvió otras 1.102 atenciones.

También se contabilizaron 1.651 interconsultas en las salas de internación general y 377 intervenciones de emergencia realizadas a través de la guardia.

El Hospital de Día, destinado a la estabilización clínica y la reinserción de los pacientes, registró además 109 egresos durante el mismo período.

Angustia, violencia y conductas autoagresivas

Entre los principales motivos de atención aparecen los cuadros agudos de angustia, los trastornos crónicos de salud mental, las conductas de auto y heteroagresión, los problemas de conducta y las dificultades de adaptación.

Los equipos también intervienen frente a situaciones de violencia de distinta naturaleza que afectan a niños y adolescentes.

Los datos reflejan la complejidad de los cuadros que llegan al hospital y la necesidad de sostener tratamientos prolongados, con participación de los pacientes, sus familias y diferentes áreas sanitarias.

Tratamientos que requieren seguimiento sostenido

El informe destaca un alto nivel de continuidad en los tratamientos iniciados.

Por cada primera consulta, los pacientes realizan en promedio 24 entrevistas posteriores en Psicología y 31 controles en Psiquiatría.

Estos indicadores muestran que la atención no termina en la primera intervención, sino que requiere un acompañamiento clínico sostenido para estabilizar los cuadros y reducir los riesgos.

Un servicio disponible durante todo el año

La Unidad de Gestión de Salud Mental funciona de manera permanente y recibe derivaciones tanto del propio hospital como de otros establecimientos de la provincia.

Su actividad incluye atención ambulatoria, asistencia de urgencia, seguimiento virtual e intervención sobre pacientes internados por otras patologías.

La cantidad de intervenciones registradas en solo cinco meses vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención comunitaria de la salud mental de niños y adolescentes.