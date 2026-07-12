Entradas para River vs. Aldosivi: la venta online comienza este domingo

La venta online de entradas para el partido entre River Plate y Aldosivi por la Copa Argentina comenzará este domingo 12 de julio, desde las 16, a través de la plataforma Deportick.

El encuentro se disputará el próximo viernes 17 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde el equipo de Núñez buscará avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Cómo comprar las entradas

La venta online estará destinada a la parcialidad de River y se realizará exclusivamente mediante Deportick.

Quienes compren sus tickets por internet deberán realizar el canje antes del partido.

Días y horarios para el canje

El retiro de las entradas adquiridas de manera online se realizará en la boletería Sur del estadio Martearena, sobre avenida Tavella.

Los horarios serán:

Jueves 16 de julio: de 10 a 17

de 10 a 17 Viernes 17 de julio: de 10 a 16

Venta presencial para los hinchas de River

También habrá venta física el jueves 16 de julio, de 10 a 17, en la boletería Norte del estadio Padre Ernesto Martearena, ubicada sobre avenida Fernández Molinas.

Las entradas podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito.

Dónde comprarán los hinchas de Aldosivi

La parcialidad de Aldosivi tendrá un punto de venta exclusivo en Mar del Plata.

Los tickets se comercializarán el jueves 16 de julio, de 11 a 18, en la Tienda Oficial del club, ubicada en Olavarría 2967.

Precios de las entradas

Popular menor, hasta 11 años: $45.000

$45.000 Popular: $55.000

$55.000 Platea Preferencial para River: $75.000

$75.000 Platea Techada para River: $95.000

No habrá venta el día del partido

La organización confirmó que no se venderán entradas el viernes 17 de julio en las boleterías del estadio Padre Ernesto Martearena.

Por ese motivo, los hinchas deberán comprar o canjear sus tickets con anticipación.