Recorren, preguntan y se van: la postal de la crisis en La Salteñita

El movimiento turístico comenzó a sentirse en la feria La Salteñita, pero la llegada de visitantes todavía no se traduce en una recuperación de las ventas.

Emprendedores que trabajan en el sector enrejado del Parque San Martín aseguran que durante el fin de semana recibieron turistas de distintas provincias, aunque una gran parte recorre los puestos, consulta precios y se retira sin comprar.

Mariana, integrante de Guamalu Creaciones, explicó en Qué Domingo, por Aries, que los visitantes llegan principalmente desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. La cercanía con el teleférico convierte a la feria en un paso habitual para quienes recorren la ciudad.

Sin embargo, el mayor flujo de personas no alcanza para aliviar una economía cada vez más ajustada.

“Muchos pasan y preguntan, pero pocos compran”, describió la feriante, quien remarcó que la situación es más compleja porque los productos artesanales no forman parte de los consumos considerados esenciales.

Viven de lo que venden el fin de semana

La feria funciona los viernes, sábados y domingos. Durante el resto de la semana, los emprendedores producen la mercadería que ofrecerán en los puestos.

En el caso de Guamalu Creaciones, la familia fabrica accesorios para mascotas, delantales de oficio y artículos de marroquinería. Lo recaudado durante los tres días se destina a cubrir los gastos del hogar y comprar materiales para volver a producir.

“Lo que ganamos nos sirve para comer durante la semana y reponer mercadería”, resumió Mariana.

El turismo aparece como una esperanza

Los feriantes confían en que las vacaciones de invierno generen un mayor nivel de consumo durante las próximas semanas.

La llegada de turistas ayuda a aumentar la circulación dentro del predio y puede atraer a más vecinos, aunque por ahora el comportamiento de compra continúa siendo prudente.

Desde los puestos advierten que la recuperación dependerá no solo de la cantidad de visitantes, sino también de la capacidad de gasto de las familias.

Producción local frente a un consumo retraído

La Salteñita reúne a productores de marroquinería, tejidos, bijouterie, gastronomía, plantas, tallado en madera y accesorios para mascotas.

A diferencia de otras ferias donde se permite la reventa, los emprendimientos de este espacio ofrecen artículos elaborados por los propios feriantes, lo que obliga a sostener una producción permanente aun cuando las ventas no acompañen.