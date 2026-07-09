"Nación planea un genocidio contra los jubilados": médicos denuncian vaciamiento del PAMI

La crisis del PAMI en Salta sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que médicos de cabecera denunciaran que las consecuencias del conflicto ya se reflejan en la atención de los jubilados. Alejandro Ciotta, uno de los profesionales que encabeza el reclamo, aseguró que las advertencias realizadas hace tres meses comenzaron a materializarse y responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro del sistema.

"Ayer acompañamos a un grupo de jubilados que se manifestó en la puerta del PAMI con denuncias y reclamos", comentó.

Según explicó, las renuncias de médicos de cabecera provocaron que miles de afiliados fueran redistribuidos entre los profesionales que continúan trabajando, generando una fuerte sobrecarga y demoras para conseguir turnos. Pero advirtió que el problema va mucho más allá de la espera para una consulta, "hay un plan deliberado de un genocidio contra los jubilados", sentenció.

En diálogo con Aries contó el dramático momento que viven los afiliados, "van a las clínicas, muchas veces les dicen que no hay camas y terminan rebotando de una clínica a otra hasta llegar a un hospital", describió.

Para Ciotta, el conflicto responde a una decisión política y no únicamente a un problema presupuestario. "Evidentemente lo que están llevando adelante es un vaciamiento del PAMI, para que los jubilados queden sin atención médica y ocurra efectivamente esto: que se terminen muriendo", denunció.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente preocupación por el funcionamiento del organismo en Salta, donde los médicos mantienen el reclamo por la reducción de honorarios y aseguran que, mientras no haya respuestas, continuará disminuyendo la cantidad de profesionales disponibles para atender a los afiliados.