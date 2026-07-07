¿Necesitás atención médica este 9 y 10 de julio? El IPS informó cómo funcionarán sus servicios

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) dio a conocer el esquema de atención que tendrá durante los días jueves 9 y viernes 10 de julio, con modificaciones en algunos servicios habituales.

Según informó el organismo, la Farmacia del IPS ubicada en avenida Belgrano 944 permanecerá abierta únicamente para la atención de urgencias, en el horario de 9 a 14 horas.

En tanto, el servicio de Urgencias y Emergencias continuará funcionando con atención permanente durante las 24 horas, los 365 días del año. Los afiliados podrán comunicarse al 0800-777-4777 o a las líneas telefónicas 4323144, 4323199 y 4323115.

Además, la Auditoría Médica Online estará disponible de 8 a 18 horas, mientras que las consultas por WhatsApp al número 3876362603 se recibirán de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30 horas.

Desde el IPS recordaron también que los afiliados pueden utilizar la Credencial Digital, que se descarga de manera gratuita desde las tiendas oficiales de aplicaciones para celulares.

El organismo recomendó tener en cuenta estos horarios para evitar inconvenientes y utilizar los canales habilitados durante el feriado.