Día del Trabajador de la Energía Eléctrica: así atenderá EDESA este lunes

Las oficinas comerciales permanecerán cerradas este lunes 13 de julio por el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. Se mantendrán habilitados los canales virtuales y las guardias técnicas.
 
Salta13/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

Los centros de atención comercial de EDESA permanecerán cerrados este lunes 13 de julio con motivo del Día del Trabajador de la Energía Eléctrica.

La distribuidora informó que no habrá atención presencial durante toda la jornada, aunque continuará operando con normalidad el sistema de atención virtual y las guardias destinadas a responder reclamos técnicos.

No habrá atención en las oficinas

La medida alcanza a todas las oficinas comerciales de EDESA en la provincia de Salta.

Durante el lunes no se realizarán trámites presenciales, por lo que la empresa recomendó utilizar los canales digitales para consultas, gestiones comerciales y solicitudes de los usuarios.

Cómo comunicarse con EDESA

Quienes necesiten realizar trámites podrán hacerlo a través de los siguientes medios:

  • WhatsApp: +54 9 3875 49-2222
  • Oficina Virtual: disponible en el sitio web oficial de EDESA.
  • Atención telefónica gratuita: 0800-777-33372.
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Las guardias técnicas seguirán funcionando

EDESA aclaró que el cierre de las oficinas no afectará la atención de emergencias.

Las guardias técnicas permanecerán operativas durante toda la jornada para responder reclamos vinculados con interrupciones del servicio eléctrico y otros inconvenientes técnicos.

Dónde pagar las facturas

Los usuarios que necesiten abonar sus facturas podrán consultar el listado de centros de pago externos habilitados a través de la página oficial de la empresa.

Qué se conmemora

Cada 13 de julio se celebra el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, fecha en la que las empresas del sector suelen suspender la atención comercial mientras mantienen operativos los servicios esenciales y las guardias de emergencia.

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