Argentina semifinalista: 10 mil personas festejaron en Salta bajo un amplio operativo policial

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 movilizó a unas 10 mil personas en distintos puntos de la provincia, donde la Policía de Salta desplegó un amplio operativo de seguridad para acompañar los festejos.

El dispositivo comenzó a las 21 y se extendió hasta las 4 de la madrugada en la ciudad de Salta, con la participación de 106 efectivos de distintas áreas operativas.

Plaza 9 de Julio, Güemes y la Usina, los principales puntos de encuentro

El operativo se concentró en los lugares donde tradicionalmente se reúnen los hinchas para celebrar los triunfos de la Selección.

Los efectivos realizaron patrullajes y controles en:

Plaza 9 de Julio.

Plaza Belgrano.

Monumento al General Martín Miguel de Güemes.

Usina Cultural.

Accesos al microcentro.

Además, se instalaron puestos fijos y filtros para garantizar la seguridad de los asistentes.

Cortes de tránsito y circulación controlada

La Dirección General de Seguridad Vial implementó cortes y desvíos en sectores estratégicos con el objetivo de ordenar la circulación vehicular.

El operativo también buscó asegurar el desplazamiento de ambulancias, unidades de Bomberos y demás servicios de emergencia durante los festejos.

Operativos en toda la provincia

De manera paralela, los distintos Distritos de Prevención desplegaron dispositivos de seguridad en localidades del interior, donde también hubo concentraciones de simpatizantes tras la victoria argentina frente a Suiza.

La cobertura incluyó patrullajes preventivos, controles vehiculares y presencia policial en los principales espacios públicos.