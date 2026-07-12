Argentina-Inglaterra: el historial completo del clásico que vuelve al Mundial

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Cuando Argentina e Inglaterra salgan al campo el próximo miércoles en Atlanta no jugarán una semifinal más. Volverán a enfrentarse dos selecciones que protagonizaron algunos de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales.

Será el sexto cruce mundialista entre ambos y el primero desde Corea-Japón 2002. El historial tiene capítulos deportivos inolvidables, polémicas arbitrales y encuentros que quedaron grabados para siempre en la memoria del fútbol.

El primer duelo: Chile 1962

El primer enfrentamiento se produjo en la fase de grupos del Mundial de Chile.

Inglaterra ganó 3-1 y comenzó a construir una ventaja en los antecedentes mundialistas.

1966: la expulsión de Rattín

Cuatro años después se enfrentaron nuevamente, esta vez en los cuartos de final del Mundial disputado en Inglaterra.

Los locales se impusieron 1-0 en un partido recordado por la controvertida expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, quien permaneció varios minutos sentado sobre la alfombra roja de la Reina Isabel antes de abandonar el campo.

Ese encuentro marcó el inicio de una rivalidad que trascendió lo deportivo.

1986: el partido más famoso de todos

México 1986 elevó la historia entre ambos seleccionados a una dimensión única.

Argentina ganó 2-1 con dos goles de Diego Maradona.

El primero pasó a la historia como "La Mano de Dios".

El segundo fue elegido años más tarde por la FIFA como el mejor gol en la historia de los Mundiales, tras una corrida en la que Maradona dejó atrás a medio equipo inglés antes de definir frente a Peter Shilton.

Argentina terminó conquistando aquella Copa del Mundo.

Francia 1998: Owen, Simeone y los penales

Doce años más tarde protagonizaron otro duelo inolvidable.

Empataron 2-2 en Saint-Étienne.

Michael Owen convirtió uno de los mejores goles de aquel Mundial, mientras que David Beckham fue expulsado tras una reacción contra Diego Simeone.

La clasificación se resolvió por penales.

Argentina ganó 4-3 y avanzó a los cuartos de final.

Corea-Japón 2002: la revancha inglesa

El último enfrentamiento mundialista llegó en la fase de grupos de Corea-Japón.

Inglaterra ganó 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham, quien tuvo su revancha deportiva cuatro años después de la expulsión sufrida en Francia.

Aquella derrota fue determinante para la posterior eliminación argentina en primera ronda.

Mundial 2026: un nuevo capítulo

Veinticuatro años después volverán a encontrarse.

Argentina llega como vigente campeona del mundo tras eliminar a Suiza.

Inglaterra avanzó luego de superar a Noruega.

El ganador jugará la final del Mundial el próximo domingo 19 de julio.

El historial en Mundiales

Mundial Instancia Resultado Chile 1962 Fase de grupos Inglaterra 3-1 Argentina Inglaterra 1966 Cuartos de final Inglaterra 1-0 Argentina México 1986 Cuartos de final Argentina 2-1 Inglaterra Francia 1998 Octavos Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 por penales) Corea-Japón 2002 Fase de grupos Inglaterra 1-0 Argentina Estados Unidos-México-Canadá 2026 Semifinal Miércoles 15 de julio

Mucho más que un partido

Cada enfrentamiento dejó una imagen imborrable.

La expulsión de Rattín.

Los dos goles de Maradona.

La corrida de Owen.

La expulsión de Beckham.

El penal de la revancha.

Ahora será el turno de una nueva generación encabezada por Lionel Messi, que intentará sumar otro capítulo a una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol.