El Carril se suma a una nueva campaña de donación de sangre
El Centro Regional de Hemoterapia realizará este miércoles 8 de julio una colecta de sangre en El Carril, con el objetivo de reforzar el stock de componentes sanguíneos para pacientes de toda la provincia. El móvil estará ubicado en calle Pellegrini 445, de 8:30 a 13 hs, y podrán donar personas de entre 16 y 65 años que pesen más de 50 kilos, presentando su DNI y sin asistir en ayunas.
Durante la jornada también se registrará a voluntarios para integrar el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Desde el organismo recordaron que no podrán donar embarazadas, mujeres en período de lactancia y personas que se hayan realizado tatuajes, piercings o cirugías en los últimos seis meses, entre otras condiciones establecidas para garantizar la seguridad de donantes y receptores.