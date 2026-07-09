Advierten por la calidad de los debates en Diputados: “Son bastante flojos”

La calidad del debate legislativo volvió a instalarse en la agenda política salteña. El diputado Gastón Galíndez realizó una fuerte autocrítica sobre el funcionamiento de la Cámara baja y consideró que muchas discusiones "son bastante flojas", al tiempo que cuestionó la falta de formación de algunos dirigentes.

En Día de Miércoles, el legislador evitó personalizar sus cuestionamientos, aunque reconoció que existen proyectos que apenas reformulan iniciativas anteriores y otros debates que terminan alejándose de los problemas de la sociedad.

"Prefiero hablar de las ideas antes que de las personas", explicó, antes de remarcar que conviven iniciativas de alto nivel técnico —como reformas vinculadas a la Justicia, la educación o el deporte— con otras discusiones que, a su criterio, poco aportan al trabajo parlamentario.

Galíndez también vinculó esa situación con la falta de preparación de algunos dirigentes que llegan a ocupar cargos electivos. En ese sentido, planteó que los partidos políticos deben recuperar su rol en la formación de cuadros para fortalecer la representación democrática.

Para el diputado, la política necesita volver a generar dirigentes con trayectoria, preparación y objetivos claros, en lugar de candidaturas construidas únicamente por acuerdos electorales.