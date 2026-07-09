En Salta ya no multarán automáticamente a quienes estacionen frente a su propio garaje
Salta09/07/2026
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una modificación al Código de Tránsito. Los propietarios, inquilinos o personas autorizadas podrán pedir que se anule la infracción mediante un descargo.
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