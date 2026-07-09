En Salta ya no multarán automáticamente a quienes estacionen frente a su propio garaje

El Concejo Deliberante de Salta aprobó una ordenanza que modifica el Código de Tránsito para evitar que sean sancionados quienes estacionen frente al ingreso de su propio garaje. La iniciativa, impulsada por la concejala Agustina Álvarez Eichele, establece una excepción para propietarios, inquilinos con derecho de uso o personas expresamente autorizadas, quienes podrán solicitar la anulación de la multa si acreditan su vínculo con el inmueble.

La medida surgió tras los reclamos de vecinos que eran infraccionados por una situación que la normativa no contemplaba. Desde el cuerpo legislativo aclararon que la modificación no habilita a estacionar en lugares prohibidos ni sobre veredas o avenidas con restricciones, sino que crea un mecanismo para dejar sin efecto la infracción durante la etapa de descargo, presentando la documentación correspondiente.