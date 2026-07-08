Barrio Solís Pizarro: murió un motociclista tras chocar con un colectivo

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Un hombre de 46 años murió este martes luego de protagonizar un choque entre la motocicleta que conducía y un colectivo de SAETA en barrio Solís Pizarro, al oeste de la ciudad de Salta.

Por Aries, de Prensa de la Policía de Salta, Juan Posadas, informó que el siniestro fue reportado alrededor de las 13.15 a través del Sistema de Emergencias 911.

El hecho ocurrió en la intersección de El Cóndor y Los Tucanes, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta y una unidad del transporte urbano de pasajeros.

La víctima recibió asistencia del SAMEC y fue trasladada al Hospital San Bernardo, pero falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones sufridas.

La Policía trabaja para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.