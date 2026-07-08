El Senado sesionará el próximo jueves 16 con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Los jefes de bloques del Senado acordaron este miércoles sesionar el próximo jueves 16 de julio, a las 12, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como tema principal. Desde su dictamen hasta la fecha, esa iniciativa sufrió numerosas modificaciones, que serán puestas a discusión el recinto.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el oficialismo y la oposición dialoguista acordaron el temario, que incluirá además una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales; y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de Julio de cada año.

De la reunión participaron, además de Villarruel y el presidente provisional, Bartolomé Abdala, los presidentes de bloques Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). En tanto, por el interbloque Popular estuvieron Juliana di Tullio y Fernando Salino.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, rechazada por el kirchnerismo, se dictaminó en comisiones el pasado 20 de mayo. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, despachos hacia adentro, los aliados del oficialismo propusieron numerosos cambios. En total, hubo 14 versiones del texto, según supo este medio.

A pesar de las varias modificaciones, no se convocará a comisiones, sino que directamente éstas se revelarán en el recinto. “Cambió mucho el dictamen original”, afirmó ante parlamentario.com uno de los senadores que participó de la reunión este miércoles.

Uno de los cambios que fue de los primeros y sí se conoció durante el dictamen fue la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina (ReNaBaP).

La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establece profundos cambios respecto a expropiaciones (Ley 21.499), desalojos (Código Procesal Civil y Comercial y Código Civil y Comercial de la Nación), compra de tierra rurales por parte de extranjeros (Ley 26.737) y la última versión de la Ley de Manejo del Fuego.

Por otra parte, la semana que viene se tratarán una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales, entre ellos el del juez Víctor Arturo Pesino, próximo a cumplir 75 años a fin de mes. Se trata del camarista que repuso la Ley de Modernización Laboral y dispuso la intervención de la UOM, hechos por los cuales el peronismo lo cuestionó duramente durante la audiencia a la que asistió el pasado 9 de junio.

Si bien el pliego de Pesino formaba parte de la sesión que no tuvo quórum el pasado 25 de junio, luego de ese día la Comisión de Acuerdos avanzó con más audiencias de candidatos y se engrosó la lista de despachos listos para ser aprobados en el recinto. Entre ellos se destaca también el de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo la causa de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Tras el receso, sesión el 6 de agosto

Luego de que pase el receso invernal (en los hechos no lo es para los legisladores, pero sí para el personal del Congreso), los jefes de bloques acordaron que volverán al recinto el 6 de agosto, con el proyecto de “Ley Hojarasca”, otro tema impulsado por Sturzenegger. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y se propone la derogación de alrededor de 60 normas que la administración libertaria considera obsoletas, sin efecto o que “afectan libertades individuales”.

El temario incluirá el proyecto sobre falsas denuncias, que motoriza la radical Carolina Losada, el cual había permanecido en “stand by” ante las numerosas críticas que sufrió de organizaciones feministas, quienes denuncian que esa propuesta desalienta las denuncias por violencia de género.

Según la hoja de ruta acordada, también se incluirán acuerdos internacionales y, en caso de contar con dictamen, posiblemente la reforma de la Ley de Salud Mental.

Por otra parte, en cuanto a las prioridades que fijó el Gobierno en la reunión que la semana pasada mantuvo el Presidente Javier Milei con sus legisladores, la Reforma Electoral y la modificación del Régimen de Zona Fría todavía no cuentan con los votos en el Senado, cámara que también espera por el ingreso del proyecto de reforma de Carta Orgánica del BCRA.