Sáenz participó de la Vigilia Patria en Tucumán junto a Milei por el Día de la Independencia

El gobernador destacó el llamado al federalismo realizado por el presidente, reclamó una nueva ley de coparticipación y aseguró que respaldará únicamente las medidas que beneficien a Salta.
Política09/07/2026

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El gobernador Gustavo Sáenz participó de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, en el marco de los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La ceremonia fue encabezada por el presidente Javier Milei y el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, con la presencia de mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y representantes de los tres poderes del Estado.

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Tras el discurso presidencial, Sáenz destacó que Milei haya puesto el foco en el federalismo y aseguró que el Norte "viene postergado hace mucho tiempo". Además, afirmó que acompañará las iniciativas del Gobierno nacional "solo si benefician a la provincia de Salta", respaldó la eliminación de las PASO y reclamó avanzar en una nueva ley de coparticipación federal con criterios objetivos para garantizar igualdad de oportunidades entre las provincias.

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