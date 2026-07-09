Sáenz participó de la Vigilia Patria en Tucumán junto a Milei por el Día de la Independencia

El gobernador Gustavo Sáenz participó de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, en el marco de los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La ceremonia fue encabezada por el presidente Javier Milei y el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, con la presencia de mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y representantes de los tres poderes del Estado.

Tras el discurso presidencial, Sáenz destacó que Milei haya puesto el foco en el federalismo y aseguró que el Norte "viene postergado hace mucho tiempo". Además, afirmó que acompañará las iniciativas del Gobierno nacional "solo si benefician a la provincia de Salta", respaldó la eliminación de las PASO y reclamó avanzar en una nueva ley de coparticipación federal con criterios objetivos para garantizar igualdad de oportunidades entre las provincias.