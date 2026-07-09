Desde Tucumán, Milei defendió la reforma de zona fría y el fin de los subsidios "indiscriminados"

El presidente Javier Milei encabezó la vigilia patria en la Casa Histórica de Tucumán, en el inicio del Día de la Independencia, con un mensaje transmitido por Cadena Nacional durante la medianoche del miércoles 8 de julio.

En su discurso, de alrededor de 20 minutos, el mandatario llamó a “renovar los votos” y ratificó el compromiso del Gobierno nacional con el Pacto de Mayo, firmado dos años atrás en el mismo escenario.

“Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno”, afirmó Milei, al señalar que ese período estará marcado por el impulso de una agenda de reformas que buscará ser tratada por el Congreso en los próximos meses.

El Presidente sostuvo que el oficialismo pretende llegar a las próximas elecciones con resultados concretos para exhibir ante la sociedad. “Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país”, expresó.

Entre las prioridades legislativas, Milei mencionó la modificación del régimen de zona fría, con el objetivo de terminar con lo que definió como un “subsidio indiscriminado” y concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan.

También anticipó cambios en la ley de inocencia fiscal, para volverla “universal y más previsible”, y una reforma política orientada, según dijo, a que “la política vuelva a estar al servicio de la gente”.

Otro de los puntos centrales fue la propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que su función principal vuelva a ser preservar el valor de la moneda y no financiar “los proyectos del político de turno”.

En ese tramo, Milei apuntó directamente contra la historia monetaria argentina y aseguró que con esa reforma buscará terminar con “91 años de estafas de la política a los argentinos de bien”.