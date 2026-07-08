Salta busca aliviar las deudas de empleados públicos con una nueva línea de crédito
El Gobierno de Salta anunciará este miércoles una línea de crédito para la reestructuración de deudas destinada a empleados públicos provinciales y municipales, en el marco de un paquete de medidas que también incluirá beneficios para incentivar el consumo.
La presentación será a las 11, en Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz junto al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur.
Según se informó, la medida se implementará junto al Banco Macro e incluirá herramientas para ordenar deudas de trabajadores estatales, además de descuentos y cuotas sin interés para promover el consumo.
El anuncio también contemplará nuevas líneas de crédito para los sectores comercial y turístico, con inversión del Fondo Provincial de Inversiones.