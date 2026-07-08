EDESA informó cómo será la atención este jueves y viernes en Salta

La empresa comunicó que los días 9 y 10 de julio mantendrá la atención a través de sus canales digitales habilitados, mientras que los reclamos técnicos serán recibidos por los medios habituales y atendidos por personal destinado a tal fin.

Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones mediante los siguientes canales:

WhatsApp: +54 9 387 549-2222

+54 9 387 549-2222 Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar

oficinavirtual.edesa.com.ar APP Mi EDESA: disponible para celulares

disponible para celulares Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372

Desde la empresa recordaron que el 0800 funciona de manera gratuita durante las 24 horas para consultas técnicas, mientras que la atención comercial estará disponible de 7 a 15.

Además, los puntos de pago habilitados pueden consultarse en el sitio web oficial de EDESA.

La distribuidora pidió a los usuarios utilizar los canales informados para evitar inconvenientes durante las jornadas del feriado y garantizar la continuidad de la atención.