Finde XXL en Salta: abrigo a la mañana y sol por la tarde

El fin de semana XXL comenzó este jueves 9 de julio con condiciones favorables para el movimiento turístico en Salta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá jornadas con baja probabilidad de lluvias, mañanas frías y tardes templadas.

Para este jueves, feriado por el Día de la Independencia, el organismo nacional informó una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 23°C, con cielo despejado y 0% de probabilidad de precipitaciones.

El viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos, el tiempo continuará estable. Se espera una mínima de 7°C y una máxima de 20°C, con cielo entre ligeramente nublado y parcialmente nublado, sin lluvias previstas.

Hacia el sábado, el pronóstico marca una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Durante el fin de semana aumentará la nubosidad, aunque el SMN no anticipa lluvias significativas. Para el sábado se prevén 8°C de mínima y 16°C de máxima, mientras que el domingo mantendría condiciones similares, con cielo mayormente nublado.