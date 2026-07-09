El Registro Civil llegará a los barrios de Orán con operativos para tramitar DNI y pasaporte



El Registro Civil realizará operativos especiales de identificación en Orán entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio. El móvil atenderá desde las 9 en los barrios Libertad, Policial, Hospital Modular, Campo Chico y San Ramón, donde se entregarán 120 turnos diarios por orden de llegada para gestionar DNI, cambios de domicilio, actualizaciones, nuevos ejemplares y pasaportes.

Además, durante toda la semana funcionará una guardia especial de 15 a 18 en la Delegación Orán, ubicada en Egües y Pellegrini, también con atención por orden de llegada. Desde el organismo recordaron que los trámites tienen nuevos valores establecidos por el RENAPER, que el pago se realiza únicamente por medios electrónicos y que actualmente existen demoras en la entrega de DNI (hasta 90 días) y pasaportes (15 días hábiles).