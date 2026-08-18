Nieve y frío extremo cierran los pasos de Sico y Jama

Las nevadas y las bajas temperaturas complican este martes 18 de agosto los pasos fronterizos del norte argentino hacia Chile. Los cruces de Sico y Jama permanecen cerrados, mientras que los principales pasos entre Salta y Bolivia continúan habilitados.

El Paso de Sico, que comunica San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, se encuentra cerrado debido a las malas condiciones meteorológicas provocadas por las nevadas. En la zona se esperan temperaturas de hasta 8 grados bajo cero, con una máxima de apenas 4°C.

Jama, cerrado por nieve, hielo y viento blanco

También permanece cerrado el Paso de Jama, que conecta Jujuy con Chile. En este caso, el reporte advierte sobre acumulación de nieve, viento blanco y congelamiento de la calzada en la zona cordillerana.

Las condiciones son especialmente duras en ese sector de la Cordillera. La mínima prevista alcanza los 7 grados bajo cero y se registran vientos de alrededor de 69 kilómetros por hora.

Socompa tampoco se encuentra disponible para el tránsito vehicular, aunque en este caso no se trata de un cierre excepcional por el temporal: funciona únicamente como paso ferroviario. En la zona se anticipan hasta 8 grados bajo cero, fuertes vientos y una elevada probabilidad de nieve.

Aguas Blancas está abierto, pero hay demoras

La situación es diferente en la frontera con Bolivia. Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado las 24 horas a través del puente internacional, aunque el reporte pide precaución debido a demoras en los controles de Gendarmería Nacional.

El cruce mediante Puerto Chalanas también funciona este martes, entre las 7 y las 19. Allí se reportan demoras por los controles de Gendarmería y una mayor presencia de organismos de seguridad.

Por su parte, Salvador Mazza-Yacuiba está habilitado durante las 24 horas, mientras que el paso El Condado, que conecta Los Toldos con La Mamora, también permanece abierto todo el día.

Para quienes se dirigen hacia Paraguay, Misión La Paz-Pozo Hondo funciona de 7 a 20, aunque las condiciones meteorológicas también son desfavorables, con cielo nublado y una probabilidad de lluvia del 70%.

El reporte agrega que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, pese a las condiciones meteorológicas que afectan distintos sectores de la provincia.