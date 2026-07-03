Por DNU, Milei eliminó el Ministerio del Interior y creó dos vicejefaturas de Gabinete

El Gobierno nacional oficializó este viernes 3 de julio una nueva modificación en la estructura del Poder Ejecutivo: eliminó el Ministerio del Interior y transfirió sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.943, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026, que modifica la Ley de Ministerios N° 22.520.

Según el texto oficial, la decisión responde a “razones de gestión” y dispone que el jefe de Gabinete sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior. También se crean la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas bajo la órbita de Presidencia.

El DNU establece que los compromisos, obligaciones, créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal del ex Ministerio del Interior pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete hasta que se aprueben las nuevas estructuras.

En paralelo, el Gobierno publicó el Decreto 575/2026, que designa a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, luego de aceptar su renuncia como secretario de Interior del entonces Ministerio del Interior.

También se oficializó, mediante el Decreto 574/2026, la designación de Guillermo Ignacio Devitt como Vicejefe de Gabinete.

La reorganización se completa con el Decreto 573/2026, que designa a Fabián Horacio Fernández como secretario de Comunicación y Medios, y el Decreto 572/2026, que nombra a Adrián Osvaldo Ravier como secretario de Vocería Presidencial.