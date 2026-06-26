Ciudad Judicial: entre el dolor y la sospecha, familiares de víctimas apuntaron contra las demoras de la Justicia

Familiares de distintas causas judiciales se manifestaron frente a Ciudad Judicial para reclamar avances en investigaciones que, según denunciaron, permanecen inconclusas, mal encaminadas o cerradas sin respuestas suficientes.

En diálogo con N&N por Aries, familiares vinculados a diferentes causas expusieron sus reclamos, entre ellos los casos de Vicente Cordeyro, Lautaro Ramasco y Valentín Guzmán, el niño que murió tras caer en un pozo ciego en una escuela de La Poma.

La protesta tuvo como eje inicial el pedido de una investigación más profunda por la muerte del comisario Vicente Cordeyro, hallado sin vida en octubre del año pasado. Su familia sostiene que no se trató de un suicidio y cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, como ocurre en otras manifestaciones frente a Ciudad Judicial, el reclamo reunió también a familiares de otras causas que denuncian demoras, archivos o falta de investigación.

El reclamo de la familia de Cordeyro

Nicolás Cordeyro, hijo de Vicente Cordeyro, sostuvo que muchas familias comparten una misma preocupación: la falta de respuestas claras de la Justicia.

“Son muchos los casos. Hay muchas familias que están hoy pidiendo claridad en la investigación, que no se siga una sola hipótesis y que no se descarten pruebas”, expresó por Aries.

En relación al caso de su padre, cuestionó que la investigación haya intentado cerrarse rápidamente. “El caso de mi papá se quiso cerrar a un mes del descubrimiento del cuerpo, con un montón de pruebas, datos e hipótesis que todavía no habían sido corroboradas”, afirmó.

Cordeyro también apuntó contra el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, a quien acusó de haber actuado de manera “irresponsable” al brindar información pública sobre la causa sin antes comunicarla a la familia.

“Ni siquiera había hablado con nosotros, no nos había comunicado nada y él sale y da este comunicado”, reclamó.

El caso Lautaro Ramasco

Durante la manifestación también habló Oscar Ramasco, padre de Lautaro Ramasco, quien denunció irregularidades en la investigación por la muerte de su hijo en diciembre del año pasado.

Según relató, la causa continúa en trámite, aunque cuestionó que inicialmente no se investigaran todas las hipótesis. “Gracias a Dios conseguimos una letrada que se dedicó a investigar y descubrió que por medio de los teléfonos se constataron amenazas de muerte”, sostuvo.

Ramasco aseguró que su hijo fue hostigado durante casi un año y denunció que la Justicia “miró para otro lado”.

“Lo que pedimos es que se investigue”, reclamó.

El padre de Lautaro también cuestionó la actuación de funcionarios judiciales y sostuvo que, a su entender, hubo elementos que no fueron profundizados. Sus dichos forman parte de la denuncia pública de la familia y deberán ser analizados en el marco judicial correspondiente.

El reclamo por Valentín Guzmán

Otro de los testimonios fue el de Carolina Figueroa, madre de Valentín Guzmán, el niño que murió tras caer en un pozo ciego en una escuela pública de La Poma. El hecho ocurrió en junio de 2024.

“Hace dos años que pasó el caso y todavía no tenemos culpables en la parte penal de la Justicia”, expresó.

Según Figueroa, al revisar el expediente junto a su abogado encontraron demoras y falta de avances concretos. “No avanza el caso”, señaló.

La madre de Valentín sostuvo que, para la familia, deben investigarse responsabilidades dentro del Estado, ya que el hecho ocurrió en una escuela pública que, según dijo, debía estar en condiciones.

“Para nosotros hay responsabilidad del Gobierno, del Ministerio y hasta de la directora que estaba a cargo”, afirmó.

También recordó que, tras la muerte de su hijo, se detectaron otros pozos en el establecimiento. “No solo encontraron un pozo, sino siete pozos más”, denunció.