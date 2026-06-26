Violencia de género en Salta: advierten que no todos los casos son delito, pero todos pueden denunciarse

El abogado Pablo del Pino, columnista de N&N en Aries, analizó el funcionamiento de la ley de violencia de género en Salta y advirtió que no todo hecho de violencia constituye necesariamente un delito, aunque todos los casos pueden ser denunciados.

Del Pino, integrante del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y miembro de la Fundación Cynthia Fernández, recordó que la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con mayores índices de denuncias de violencia de género y femicidios.

“Hay que tener presente que no todo hecho de violencia de género es delito”, señaló el abogado, al explicar que la ley provincial 7888 contempla acciones u omisiones que afecten la vida, libertad o dignidad de la mujer en el marco de una relación desigual.

El especialista remarcó que cualquier situación de violencia, sea o no delito, puede ser denunciada ante la Policía, el Poder Judicial, las fiscalías o mediante canales digitales.

En ese sentido, recomendó realizar las denuncias directamente por internet o acudir a la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal, donde —según dijo— las víctimas pueden recibir mayor contención.

Del Pino aclaró además que no se necesita abogado ni pagar ningún trámite para realizar una denuncia. La intervención profesional puede ser necesaria recién en etapas posteriores, por ejemplo si la víctima decide constituirse como querellante.

También explicó que los juzgados de violencia de género pueden dictar medidas urgentes, como exclusión del hogar, prohibición de acercamiento o restricción de comunicación.

El abogado advirtió que el incumplimiento de esas medidas puede configurar otro delito: desobediencia judicial.

Por último, sostuvo que los operadores del sistema judicial deben actuar con perspectiva de género y recordó que, en Salta, la emergencia por violencia de género continúa vigente desde hace años.