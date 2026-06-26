Apuestas online: el Mundial 2026 puede convertirse en el mayor evento de ludopatía digital de la historia

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El especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga, columnista de N&N, por Aries, advirtió que el Mundial 2026 podría pasar a la historia como el mayor evento de apuestas online y ludopatía digital registrado hasta ahora.

Según explicó, mientras millones de personas siguen los partidos por televisión o plataformas digitales, también se desarrollan “mundiales paralelos” en los celulares, donde cada jugada puede convertirse en una oportunidad de apuesta.

“Este Mundial va a pasar a la historia como el Mundial de la ludopatía digital”, señaló Sagarnaga.

El comunicador indicó que las apuestas online ya duplicaron los niveles registrados durante Qatar 2022 y que las estimaciones proyectan movimientos superiores a los 50.000 millones de dólares cuando finalice la competencia.

Sagárnaga explicó que el fenómeno creció porque ya no se apuesta únicamente por quién gana o pierde un partido. Ahora se puede apostar por el primer gol, el último gol, la cantidad de córners, tarjetas amarillas, cambios, resultados exactos y hasta acciones mínimas durante el juego.

“Se puede apostar cada detalle, cada pequeño detalle del partido”, remarcó.

El especialista señaló que el nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones y 104 partidos, amplió de manera exponencial las posibilidades de apuesta y convirtió al torneo en un laboratorio para la industria.

También advirtió que el problema ya no está limitado a adultos ni a un público específico. En Argentina, dijo, las apuestas online se volvieron una preocupación para familias, escuelas y organismos públicos.

En ese sentido, alertó especialmente por el acceso de adolescentes a plataformas ilegales. Según mencionó, relevamientos de UNICEF ubican entre los 13 y los 15 años la edad promedio de inicio en apuestas digitales entre menores.

Sagárnaga explicó que muchas veces los adolescentes no apuestan directamente desde sus propios celulares, sino a través de adultos que actúan como intermediarios, conocidos como “cajeros”.

Finalmente, recomendó a las familias prestar atención a señales como cambios bruscos de humor, irritabilidad, uso excesivo del celular durante la noche, bajo rendimiento escolar, pedido reiterado de dinero o gastos inexplicables.

“Lo primero es hablar sin juzgar”, sostuvo, al remarcar que el abordaje debe evitar acusaciones y priorizar el acompañamiento.