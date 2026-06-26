Apuestas online: el Mundial 2026 puede convertirse en el mayor evento de ludopatía digital de la historia

El especialista en comunicación digital Facundo Sagarnaga explicó en Aries cómo las plataformas de apuestas transformaron la forma de mirar fútbol y alertó por el impacto en adolescentes.
Ciencia & Tecnología26/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

APUESTAS ONLINE
Imagen generada con IA

El especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga, columnista de N&N, por Aries, advirtió que el Mundial 2026 podría pasar a la historia como el mayor evento de apuestas online y ludopatía digital registrado hasta ahora.

Según explicó, mientras millones de personas siguen los partidos por televisión o plataformas digitales, también se desarrollan “mundiales paralelos” en los celulares, donde cada jugada puede convertirse en una oportunidad de apuesta.

“Este Mundial va a pasar a la historia como el Mundial de la ludopatía digital”, señaló Sagarnaga.

El comunicador indicó que las apuestas online ya duplicaron los niveles registrados durante Qatar 2022 y que las estimaciones proyectan movimientos superiores a los 50.000 millones de dólares cuando finalice la competencia.

Sagárnaga explicó que el fenómeno creció porque ya no se apuesta únicamente por quién gana o pierde un partido. Ahora se puede apostar por el primer gol, el último gol, la cantidad de córners, tarjetas amarillas, cambios, resultados exactos y hasta acciones mínimas durante el juego.

“Se puede apostar cada detalle, cada pequeño detalle del partido”, remarcó.

El especialista señaló que el nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones y 104 partidos, amplió de manera exponencial las posibilidades de apuesta y convirtió al torneo en un laboratorio para la industria.

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También advirtió que el problema ya no está limitado a adultos ni a un público específico. En Argentina, dijo, las apuestas online se volvieron una preocupación para familias, escuelas y organismos públicos.

En ese sentido, alertó especialmente por el acceso de adolescentes a plataformas ilegales. Según mencionó, relevamientos de UNICEF ubican entre los 13 y los 15 años la edad promedio de inicio en apuestas digitales entre menores.

Sagárnaga explicó que muchas veces los adolescentes no apuestan directamente desde sus propios celulares, sino a través de adultos que actúan como intermediarios, conocidos como “cajeros”.

Finalmente, recomendó a las familias prestar atención a señales como cambios bruscos de humor, irritabilidad, uso excesivo del celular durante la noche, bajo rendimiento escolar, pedido reiterado de dinero o gastos inexplicables.

“Lo primero es hablar sin juzgar”, sostuvo, al remarcar que el abordaje debe evitar acusaciones y priorizar el acompañamiento.

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