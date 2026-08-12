Comenzó el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de un empresario

Este miércoles comenzó en la Ciudad de Buenos Aires el juicio oral contra Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un empresario de 50 años que falleció en abril de 2021 luego de someterse a una intervención estética.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17. Lotocki enfrenta como principal acusación el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Según la investigación, Zárate había sido sometido a una lipoescultura y una dermolipectomía. Después de la intervención sufrió complicaciones que terminaron provocando su muerte.

La causa también involucra a otros profesionales de la salud que participaron del procedimiento, además de la directora del establecimiento donde se realizó la cirugía y una instrumentadora quirúrgica.

Lotocki también está acusado por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres intervenidas entre 2009 y 2021.

El excirujano ya había sido condenado en 2022 a cuatro años de prisión por lesiones graves contra cuatro pacientes, entre ellas Silvina Luna.

Durante el juicio, el tribunal deberá analizar testimonios, peritajes y otros elementos incorporados a la causa para determinar la responsabilidad penal de Lotocki y del resto de los acusados.