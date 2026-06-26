El padre de Thiago denunció “abandono total” del Estado y pidió ayuda al gobernador

Por Aries, Hugo Altamirano, padre de Thiago, el niño de dos años asesinado, expresó su profundo dolor tras la detención de los dos imputados por el homicidio, la madre del menor y su pareja. En medio de la investigación judicial, el hombre denunció una situación de “injusticia” personal y afirmó que no pudo tener contacto con su hijo en los últimos meses.

“Es una completa injusticia en la que vengo viviendo porque desde denuncia falsa a restricciones y ahora que no me quiera andar a mi hijo por tenerme a mí como violento”, manifestó Altamirano, quien aseguró sentirse afectado por las medidas judiciales en su contra. “No me lo quieren dar por violento, pero yo no soy violento. Me denunciaron injustamente, falsamente”, agregó.

Consultado sobre su vínculo con el niño, el padre señaló que no pudo verlo en los últimos tiempos y respondió, al tiempo que indicó que la última vez que tuvo contacto con sus hijos fue hace aproximadamente dos meses, debido a restricciones vigentes.

En relación a la causa por el asesinato de Thiago, Altamirano apuntó directamente contra los imputados. “Los dos son los culpables, Franco Funes y Milagro Medina, ellos dos son los culpables”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las versiones que se conocieron en el expediente judicial.

El padre también afirmó que no tuvo comunicación con organismos del Estado tras lo ocurrido. “No tuve ninguna reunión ni me habló nadie”, señaló, y describió una situación de “abandono” institucional. “Siento un completo abandono”, expresó.

En ese sentido, pidió intervención directa de las autoridades provinciales. “Le pido por favor al señor gobernador Sáenz que me ayude en esta causa”, manifestó Altamirano, quien reclamó acompañamiento en el proceso judicial y en la situación de su otro hijo, Tobías, quien actualmente se encuentra bajo resguardo institucional.

“El único consuelo que tengo es mi hijo, y me lo están negando”, sostuvo el padre, al tiempo que pidió que el menor pueda quedar bajo su cuidado o el de su familia.

Finalmente, Altamirano expresó el impacto emocional que atraviesa tras el crimen. “No dormís, no podés comer. Está todo fresco”, dijo, y concluyó pidiendo justicia por su hijo: “Solamente podemos pedir justicia por él”.