Realizan una mejora integral en la histórica "Esquina de las Flores”

La Municipalidad lleva adelante una serie de obras para la recuperación integral de “La Esquina de las Flores”, un espacio tradicional de la ciudad donde desarrollan sus actividades los puesteros floristas.

La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias, funcionales, de seguridad y accesibilidad del sector, preservando la actividad tradicional y fortaleciendo la imagen urbana de este punto estratégico ubicado en el área histórica de la ciudad.

"Hace más de 20 años que esta esquina es parte de la identidad salteña; queremos recuperarla no sólo estéticamente, sino también mejorarla con accesibilidad y seguridad tanto para los trabajadores como para los vecinos”, expresó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Chalabe.

El funcionario señaló que las obras forman parte del Plan Integral de mejoras del centro de la Ciudad. "El desafío es que en un difícil contexto económico no se pierdan las fuentes de trabajo, que la gente no tenga que abandonar su lugar de trabajo y que las obras avancen".

Además, adelantó que el espacio permanecerá abierto durante las obras que -según proyectó- finalizarán en un mes.