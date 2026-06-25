Boleto interurbano en Salta: aumentos escalonados y pasajes que superan los $50 mil

La Autoridad Metropolitana de Transporte publicó el cuadro tarifario actualizado del transporte automotor regular interurbano de pasajeros en Salta, con los valores que se aplicarán de manera escalonada durante los próximos meses.

Según el anexo de la Resolución AMT N° 243/26, la actualización será del 30%, pero no se aplicará de una sola vez. El incremento se implementará en tres etapas: 10% en julio, 10% en agosto y 10% en septiembre.

Por eso, los valores más altos que aparecen en el cuadro tarifario no deben leerse como precios vigentes de forma inmediata, sino como montos correspondientes a las distintas etapas de aplicación.

El cuadro final, previsto desde septiembre, muestra una tarifa mínima general de $1.600 y recorridos de larga distancia que llegarán a valores cercanos a los $47 mil. Entre los tramos más caros figuran viajes hacia parajes del norte provincial y zonas alejadas del interior salteño con precios que superarán los $50 mil.

La AMT fundamentó la actualización en el aumento de los costos del sistema, especialmente combustible, salarios e inflación. En el informe técnico se señala que el gasoil registró incrementos de hasta el 64%, mientras que la masa salarial tuvo una actualización del 31%.

El organismo dispuso además que las empresas deberán informar los nuevos valores en boleterías, unidades y canales habituales de comunicación, para que los usuarios conozcan qué tarifa corresponde según el mes, la empresa y el recorrido.

Para conocer el valor exacto de cada recorrido, se recomienda consultar los anexos del Boletín Oficial y verificar la tarifa vigente con la empresa prestataria.