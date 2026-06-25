El Gobierno dio luz verde a nuevo loteo en la capital salteña

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El Gobierno provincial aprobó el Plano de Mensura y Loteo N° 19.904 correspondiente al proyecto urbanístico La Jorgelina, ubicado en el departamento Capital.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Delegada N° 519 D de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El expediente corresponde a la matrícula N° 182.906 y al emprendimiento de la firma VAL JOR S.A.. En el trámite también se aceptó una donación a favor de la Provincia de una superficie de 3.841,11 metros cuadrados, destinada a “Espacio de Uso Institucional Provincial”.

Además, se aceptó la donación de 150 metros cuadrados destinados al funcionamiento de un pozo de agua.

El acto administrativo instruye a la Dirección General de Inmuebles a requerir los certificados de libre deuda antes de avanzar con la asignación de las matrículas individuales.