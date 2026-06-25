Estado de los pasos fronterizos: uno cerrado, dos con restricciones y demoras en los cruces con Bolivia

Los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy presentan distintas condiciones operativas este jueves 25 de junio, según el informe oficial difundido por los organismos de control fronterizo.

La principal novedad es que el Paso Socompa, que conecta Argentina con Antofagasta (Chile), permanece cerrado debido a las condiciones climáticas, con temperaturas extremas que oscilan entre los -5°C y 7°C.

Por su parte, el Paso de Jama, uno de los corredores internacionales más utilizados hacia Chile, opera de manera parcial entre las 9 y las 19 horas. Además, las autoridades advirtieron que pueden producirse cortes preventivos debido a la inestabilidad meteorológica en la cordillera.

Demoras para cruzar a Bolivia

En el paso internacional Aguas Blancas – Bermejo, el tránsito permanece habilitado las 24 horas, aunque las autoridades recomendaron circular con paciencia debido a demoras provocadas por los controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se registra en el Puerto Chalanas, donde también se reforzó la presencia de organismos de seguridad.

Pasos habilitados

Durante la jornada permanecen habilitados:

Aguas Blancas – Bermejo: abierto las 24 horas, con demoras por controles.

abierto las 24 horas, con demoras por controles. Salvador Mazza – Yacuiba: abierto las 24 horas.

abierto las 24 horas. Los Toldos – La Mamora: abierto las 24 horas.

abierto las 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo: habilitado de 7 a 20 horas .

habilitado de . Paso Sico: abierto de 9 a 19 horas para todo tipo de vehículos, con recomendación de transitar con precaución por la Ruta Nacional 51 debido a trabajos de Vialidad Nacional.

El informe también señala que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con total normalidad.