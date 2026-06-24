Hallaron muerta a Guadalupe, la joven buscada desde el fin de semana: hay un familiar detenido

La Policía de Salta confirmó el hallazgo sin vida de Guadalupe Ramos, una joven de 20 años oriunda de San Ramón de la Nueva Orán, que era buscada bajo el protocolo de personas extraviadas activado el pasado lunes por la tarde noche, tras la denuncia presentada por su padre.

Por Aries, el responsable de prensa de la Policía de Salta, Juan Posadas, informó que la investigación se inició de inmediato tras la denuncia y que se realizaron distintas tareas de campo en el marco del protocolo vigente, incluyendo la verificación de domicilios frecuentados por la joven y puntos de salida de la ciudad, como la terminal de ómnibus.

“Se inicia todo el trabajo de campo y el trabajo investigativo, verificando lugares donde ella concurría comúnmente y distintos puntos de la ciudad”, explicó Posadas.

El funcionario detalló que el hallazgo se produjo durante la madrugada, alrededor de la 1, en un domicilio de calle Lavalle, donde personal de salud constató que la joven ya no presentaba signos vitales.

En cuanto al lugar del hallazgo, precisó que se trata de una vivienda perteneciente a un familiar de la víctima, aunque aclaró que estos datos serán confirmados en el avance de la investigación.

Posadas señaló además que el aviso del hallazgo fue realizado por un familiar de Guadalupe, mientras que en el lugar intervino personal de Criminalística por disposición de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que quedó a cargo de la investigación.

Respecto de las condiciones en las que fue encontrada la joven, el vocero policial aclaró que aún no se brindaron detalles debido a que forman parte de las pericias en curso.

En el marco del operativo, Posadas confirmó que hubo una persona detenida que tendría algún tipo de vínculo con la joven, aunque no se precisaron detalles ni su situación procesal actual.

Finalmente, indicó que la vivienda donde ocurrió el hallazgo estaba habitada por familiares de la víctima, y que durante la mañana se realizará la autopsia correspondiente, la cual permitirá establecer la causa y la data de fallecimiento.