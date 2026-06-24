Caso Thiago: Niñez y Familia descartó otros antecedentes de violencia y los informes apuntan al “padrastro”

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El subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López Traficando, confirmó que antes de la muerte de Thiago, el niño de dos años que falleció tras ingresar con graves lesiones al hospital Papa Francisco, existía una intervención vinculada a un proceso de violencia familiar entre sus padres.

En Pelo y Barba, por Aries, el funcionario explicó que la Secretaría venía interviniendo a partir de un expediente tramitado en un juzgado de violencia.

“La Secretaría viene interviniendo en el marco de un proceso de violencia familiar entre adultos”, señaló López Traficando.

Según precisó, el expediente contenía denuncias y contradenuncias entre la madre del niño y el padre.

“Había una situación bastante compleja entre ellos, de denuncias y contradenuncias recíprocamente”, indicó.

El funcionario explicó que, si bien el proceso estaba centrado en la violencia entre adultos, la Secretaría tomó intervención porque esa situación podía impactar en los niños.

“Había una violencia que puede impactar en esta dinámica de contacto”, expresó.

López Traficando también señaló que el juzgado había dictado medidas cautelares dentro del expediente. Entre ellas, mencionó restricciones de acercamiento que en su momento alcanzaron al padre respecto de la madre y también de sus hijos.

“El juzgado de violencia dispuso muchas medidas cautelares, entre esas prohibiciones de acercamiento”, indicó.

Consultado sobre si existían antecedentes de golpes contra Thiago, el subsecretario sostuvo que la única constatación en el expediente correspondía a una denuncia realizada por la madre contra el padre, luego de una visita de los niños al domicilio paterno.

“En la única denuncia donde está constatado fue cuando la madre denuncia al progenitor, luego de una visita de los niños en la casa del progenitor”, explicó.

A partir de esa presentación, señaló que el juzgado dispuso una prohibición de acercamiento, medida que luego fue levantada tras una audiencia.

El funcionario también informó que, según informes aportados por Salud Mental, no surgían problemáticas de consumo por parte de la madre.

Respecto de las horas previas al ingreso del niño al hospital, López Traficando indicó que, de acuerdo con el relato inicial recibido por los organismos intervinientes, la madre habría salido a realizar una compra con su bebé más chico y, al regresar, encontró a Thiago en mal estado mientras estaba con su pareja.

“Aparentemente lo que nos relata inicialmente es que la madre manifiesta que habría salido a efectuar una compra con su bebé más chico y al volver estaba su otro hijo en la casa con su nueva pareja y lo encuentra en ese estado”, afirmó.

Tras la muerte del niño, la Secretaría adoptó una medida de protección excepcional sobre el hermano menor de Thiago, quien fue alojado en un hogar residencial mientras avanza el proceso de control de legalidad.