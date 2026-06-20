La AMT aprobó un aumento escalonado del 30% para los colectivos interurbanos

La actualización tarifaria alcanzará a los servicios interjurisdiccionales de la provincia y se aplicará en tres tramos de 10% durante julio, agosto y septiembre. No afecta a SAETA.
 
Salta20/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Viajar en colectivo entre localidades del interior de Salta costará más caro a partir de julio. La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aprobó una actualización tarifaria promedio del 30% para los servicios interjurisdiccionales de pasajeros que operan fuera del sistema SAETA.

La medida se aplicará de manera escalonada durante tres meses. El primer incremento será del 10% en julio, seguido por otro 10% en agosto y un tercer ajuste del 10% en septiembre, hasta completar el aumento previsto.

Cómo se aplicará el aumento

Según informó la AMT, la actualización alcanzará a las líneas que conectan distintas localidades del interior provincial y no impactará en los usuarios del área metropolitana que utilizan el sistema SAETA.

El organismo explicó que la decisión se tomó luego de la audiencia pública realizada en La Viña y de un análisis técnico y económico sobre la situación del sector.

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Qué argumentos dio la AMT

Entre los factores considerados para autorizar la suba figuran los aumentos en los costos de combustible, salarios, inflación y mantenimiento de las unidades.

Las empresas de transporte venían reclamando una actualización tarifaria para afrontar el incremento de los costos operativos, en un contexto de reducción de subsidios nacionales y mayores gastos de funcionamiento.

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