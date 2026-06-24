Iniciaron la planificación sanitaria y de seguridad para el Milagro

Se realizó la primera reunión de coordinación para la organización de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Del encuentro también formaron parte organismos municipales, instituciones privadas, equipos de emergencia y representantes de la Curia salteña, con el objetivo de avanzar en la planificación del operativo integral que se desplegará durante las celebraciones religiosas. La próxima reunión de trabajo fue programada para el 5 de agosto.

El director general del SAMEC, Daniel Romero, destacó la importancia de comenzar la organización con anticipación. “Cada edición del Milagro presenta nuevos desafíos por la gran convocatoria de fieles. Por eso iniciamos la planificación de los recursos humanos y materiales, coordinando además el trabajo con los voluntarios y las instituciones que colaboran en la cobertura sanitaria”, señaló.

Asimismo, explicó que el operativo contempla la instalación de puestos sanitarios durante la novena, el triduo y la procesión. “El año pasado contamos con cinco carpas sanitarias, alrededor de veinte ambulancias distribuidas en puntos estratégicos y más de 350 personas trabajando entre personal del SAMEC, rescatistas y voluntarios”, afirmó.

Por su parte, la jefa del Programa de Bromatología, Marta Chuchuy, indicó que ya se trabaja de manera articulada con las áreas bromatológicas de los municipios para fortalecer las acciones preventivas vinculadas a la elaboración y manipulación segura de alimentos.

“Estamos planificando capacitaciones y encuentros con los municipios del interior y con los responsables de las peregrinaciones para reforzar los mensajes preventivos. Promovemos las cinco claves de la inocuidad alimentaria, haciendo hincapié en el uso de agua segura, la correcta higiene, la adecuada conservación y almacenamiento de los alimentos y las buenas prácticas de manipulación”, expresó.

El operativo se desarrollará de manera articulada entre los distintos organismos participantes con el objetivo de garantizar la seguridad, la atención sanitaria y el cuidado de la salud de los miles de peregrinos y fieles que participarán de las festividades del Milagro.