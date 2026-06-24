Comenzó la restauración de diversas plazas de la zona sur de la ciudad

El municipio tiene entre sus objetivos de gestión la recuperación de los espacios verdes y plazas de la ciudad para fomentar e incentivar actividades recreativas y deportivas en lugares seguros.

En este marco, el Plan Vial Zona Sur tenía contemplada la realización de una serie de obras en diversas plazas ubicadas en barrios cercanos a la obra que se extendió desde Santa Ana hasta la rotonda de Limache.

Las plazas que se recuperarán son: Sachayo y Huayratata, Hernán Figueroa, Del niño feliz y Dennis Ruiz, donde se mejorarán los juegos infantiles, las caminerías, la iluminación, los bancos y se harán nuevas parquizaciones.

Debido a la presencia de operarios y maquinarias, se solicita a los vecinos de estas plazas que respeten las indicaciones, los vallados y el tiempo de obra hasta su habilitación.