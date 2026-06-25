Entre el lote y el armado: Provincia gastó $231 millones en la Expo Prograno 2026

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario reconoció servicios vinculados a la participación del Gobierno de Salta en Expo Prograno 2026 y autorizó pagos por más de $231 millones.
Salta25/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta autorizó el pago de más de $231 millones por servicios vinculados a la participación oficial de la Provincia en la feria Expo Prograno 2026, realizada los días 8 y 9 de abril en Las Lajitas.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución N° 66 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Según el texto oficial, se reconoció la prestación de servicios de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) por la contratación de un lote para la participación provincial en la feria, por un monto de $40.000.000.

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Además, se autorizó el pago de $191.700.000 a la firma Dell’Acquila - Colombres SRL, por la organización, construcción y activación del stand institucional de la Provincia.

En total, los pagos autorizados ascienden a $231.700.000.

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