Rutas en Salta: neblina, baches y obras obligan a extremar la precaución este jueves

Las rutas nacionales y provinciales de Salta continúan habilitadas para la circulación este jueves 25 de junio, pero las autoridades recomiendan conducir con extrema precaución debido a las condiciones de la calzada y la presencia de neblinas durante las primeras horas del día.

El informe de la Subsecretaría de Defensa Civil advierte que la principal complicación es la reducción de la visibilidad por bancos de niebla, además de sectores con baches, banquinas irregulares, obras de mantenimiento y animales sueltos en distintos puntos de la provincia.

Los tramos con mayores advertencias

Entre los sectores que requieren mayor atención figuran:

Ruta Nacional 34: importantes baches entre Pichanal, Embarcación, Mosconi y Salvador Mazza , además de tránsito intenso de camiones y falta de mantenimiento.

importantes baches entre , además de tránsito intenso de camiones y falta de mantenimiento. Ruta Nacional 50: circulación con media calzada en la zona del Río Pescado (km 42) por trabajos de mantenimiento y controles de Gendarmería Nacional.

circulación con media calzada en la zona del por trabajos de mantenimiento y controles de Gendarmería Nacional. Ruta Nacional 68: demoras por controles policiales y seguridad vial entre La Merced y Cafayate , además de riesgo de deslizamientos en la zona de la Garganta del Diablo .

demoras por controles policiales y seguridad vial entre , además de riesgo de deslizamientos en la zona de la . Ruta Nacional 51: fuertes vientos, baches y maquinaria trabajando entre Campo Quijano, San Antonio de los Cobres y Paso de Sico .

fuertes vientos, baches y maquinaria trabajando entre . Ruta Nacional 9/34: cuadrillas de Vialidad Nacional realizan trabajos de bacheo entre Metán y el límite con Tucumán, por lo que se recomienda respetar la señalización.

Neblina en el Valle de Lerma

Las autoridades también recomendaron extremar la precaución en la Ruta Provincial 33, especialmente durante la mañana y el atardecer, por la presencia de neblina y escarcha en el sector del Parque Nacional Los Cardones. Además, aconsejaron circular entre las 9 y las 16 horas para mejorar las condiciones de visibilidad.

Recomendaciones para viajar

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada por cambios meteorológicos, por lo que recomienda: