Después del viento norte, ingresa un frente de frío polar a Salta

Por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar informó que la provincia de Salta se ve afectada por la combinación de dos sistemas meteorológicos que provocarán vientos intensos, descenso de temperaturas y cambios en las condiciones del tiempo en distintas regiones.

Según detalló, uno de los fenómenos principales es la corriente en chorro, que está generando vientos del sector oeste en la zona cordillerana. En ese marco, se mantiene una alerta vigente para la cordillera y la Puna, donde se esperan vientos fuertes desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. En los Valles Calchaquíes, Escobar advirtió la presencia de vientos tipo sonda a partir de este mediodía y hasta las 18 horas, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 45 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 60 km/h. Este fenómeno podría generar reducción de la humedad, disminución de la visibilidad y un incremento temporal de las temperaturas.

Por otro lado, para el Valle de Lerma y el este de la provincia, el especialista señaló el ingreso de un frente frío de origen polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas máximas, además de un aumento de la nubosidad. Para la jornada de hoy, se estima una temperatura máxima cercana a los 10 grados, en contraste con los 21 grados registrados ayer, junto a un cielo mayormente nublado con probables precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico extendido, para mañana se prevé una máxima también cercana a los 10 grados y una mínima de 3, con cielo mayormente cubierto y baja probabilidad de lluvias. El miércoles, la máxima alcanzaría los 14 grados, mientras que la mínima descendería a valores cercanos a 0 o 1 grado, con posibilidad de heladas matinales si la nubosidad es baja.

Para el jueves se anticipa una máxima de 17 grados y mínima de 1, con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes se espera una máxima de 15 grados y mínima de 2, también con condiciones de nubosidad parcial.

Finalmente, Escobar recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico debido a la variabilidad de los sistemas que afectan a la región.