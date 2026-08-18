Parque Sur apuesta a nuevas alternativas para ampliar sus espacios verdes

En el marco del cuarto aniversario de Parque Sur, el director de la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, Raúl Siares, hizo un balance de la transformación del predio y de los desafíos que todavía enfrenta el espacio, especialmente por las condiciones del suelo.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Siares recordó que antes de convertirse en parque el lugar permaneció abandonado durante años. Las características del terreno, explicó, todavía condicionan el crecimiento del césped y constituyen una de las principales observaciones que reciben de los visitantes.

“Este parque tiene cuatro hectáreas y no predomina mucho el verde. Sí lo tratamos de hacer crecer en altura”, señaló.

La estrategia consiste en utilizar canteros elevados, donde se incorpora una nueva capa de tierra que permite desarrollar la vegetación ya que resulta difícil conseguir que el césped crezca directamente sobre la superficie debido a los sedimentos que quedaron de la actividad que anteriormente se desarrollaba en el lugar.

Más allá de esa dificultad, Siares destacó que "cada parque cuanta con su atractivo" y mencionó que el Parque Sur cuenta con anfiteatro, una pantalla de nueve por seis metros, sistema de sonido, patio gastronómico, skatepark y sectores de juegos infantiles, uno de los principales atractivos del espacio.

Para Siares, entre los vecinos existe una apropiación del espacio que permitió una participación cada vez mayor en el cuidado y funcionamiento cotidiano. “La gente lo siente propio, lo siente suyo, entonces colabora, ayuda, deja críticas constructivas. Hay gente que incluso dona árboles”, sostuvo.