Con la llegada del invierno, 55 personas fueron asistidas en el Hogar de Noche

Este domingo 21 de junio, en el inicio del invierno, el Hogar de Noche. ubicado en 20 de Febrero 231, asistió a un total de 55 personas en situación de calle, de las cuales 50 eran masculinos y 5 femeninas, en el marco del dispositivo de contención social que funciona durante la temporada invernal.

Desde el programa se recordó que todas las personas que ingresan de manera voluntaria reciben un kit de limpieza, ropa limpia, cena y desayuno, como parte de la asistencia integral que se brinda dentro del espacio.

Asimismo, se informó que el dispositivo está destinado exclusivamente a personas mayores de edad y que el ingreso se realiza en un entorno libre de alcohol y estupefacientes, con el objetivo de garantizar condiciones de cuidado y convivencia.

Finalmente, se solicitó a la comunidad que, ante la presencia de personas en situación de calle, se dé aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 105, a fin de activar el protocolo de asistencia correspondiente para personas en situación de vulnerabilidad social.