La Municipalidad y Cerámica Salteña formarán a 500 personas por mes

La Municipalidad de Salta continúa fortaleciendo su política de capacitación y formación para el trabajo a través de propuestas que brindan conocimientos y herramientas concretas a los vecinos. En este marco, el municipio y Cerámica Salteña desarrollarán una capacitación gratuita en colocación de cerámicos que permitirá formar a 500 personas por mes.

La iniciativa fue presentada durante la firma de un convenio de cooperación entre el intendente Emiliano Durand y el presidente de Cerámica Salteña, Julio Fazio, con la presencia de la directora de Relaciones Institucionales de la empresa, Claudia Pagliaro de Mogrovejo, y el secretario de Gobierno, Nicolas Martorell.

En la oportunidad, el intendente, Emiliano Durand, destacó la importancia de generar instancias de formación que permitan a los vecinos estar preparados ante nuevas oportunidades laborales.

En ese sentido, remarcó que se trata de conocimientos que pueden ser incorporados al perfil laboral de cada persona y que contribuyen a generar mayor previsibilidad y posibilidades de crecimiento.

La capacitación estará destinada a personas mayores de 18 años, sin límite de edad, que quieran incorporar conocimientos en colocación de cerámicos desde cero. El cursado tendrá una duración de cuatro semanas, con dos encuentros semanales y una carga total de 16 horas mensuales.

Durante las clases, los participantes aprenderán técnicas de colocación y tendrán acceso a los materiales y herramientas necesarias para realizar las prácticas. La Municipalidad aportará los profesores, mientras que Cerámica Salteña pondrá a disposición sus instalaciones, materiales y conocimientos vinculados con la actividad.

Los cursos se dictarán de manera simultánea en tres espacios de formación: el centro de capacitación que Cerámica Salteña posee dentro de su fábrica, la Escuela de Emprendedores y el CIC de Unión, en zona norte. Además de la formación práctica, los participantes podrán realizar visitas guiadas a la fábrica para conocer el proceso productivo y acercarse a la realidad del ámbito industrial.

El secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, explicó que las inscripciones comenzarán a mediados de septiembre y que el inicio de las clases está previsto para mediados de octubre. La inscripción será presencial en la Escuela de Emprendedores y próximamente se comunicarán las fechas y requisitos.

“Estamos muy contentos de ver a empresas salteñas que se suman a la Municipalidad para darle una mano a las personas, para que incorporen conocimientos a su currículum y tengan un valor agregado”, sostuvo Martorell.

Por su parte, el presidente de Cerámica Salteña, Julio Fazio, explicó que la empresa cuenta desde 2021 con un centro de formación propio y que el objetivo es poner nuevamente esas instalaciones al servicio de la comunidad, en conjunto con el municipio.

Fazio destacó además la importancia de brindar herramientas que permitan a los vecinos desenvolverse en un mercado laboral que demanda cada vez más conocimientos y capacitación. En este sentido, señaló que aprender un oficio no solo puede mejorar las posibilidades de acceder a un empleo, sino también brindar herramientas para desarrollar un emprendimiento propio y ofrecer servicios de manera independiente.