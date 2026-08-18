Milagro 2026: anticipan la llegada de visitantes de distintas provincias

Con el inicio del tiempo del Milagro, la ciudad de Salta comienza a prepararse también para recibir a visitantes de distintos puntos del país. “La ciudad de Salta es un destino de fe, es uno de los destinos que tiene un componente de turismo religioso muy fuerte durante todo el año”, sostuvo el presidente del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria, en diálogo con Aries.

García Soria señaló que el durante el Milagro 2025, los establecimientos superaron el 70%, un nivel que comparó con el registrado habitualmente durante un fin de semana largo, pese a que las jornadas centrales de la celebración no son feriados nacionales.

Para este año, el funcionario señaló que esperan no solo la llegada de visitantes de las provincias del Norte, sino también de destinos como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén. “Tenemos información de que va a venir gente de Misiones, de la zona del Litoral, que ya tomó contacto con nosotros pidiendo información para viajar”, aseguró.

“Tenemos información de que va a venir gente de Misiones, de la zona del Litoral, que ya tomó contacto con nosotros pidiendo información para viajar”, aseguró.

En paralelo, el municipio trabaja junto con la Pastoral de Turismo, la Catedral, la Universidad Católica y el sector privado en “Caminos del Milagro”, una propuesta orientada a que la historia y la dimensión religiosa de la celebración puedan conocerse durante todo el año.

La iniciativa contempla los lugares por donde ingresan los peregrinos y aspectos vinculados con la historia y la devoción al Señor y la Virgen del Milagro. “No solamente trabajar para cada 15 de septiembre y mostrar esa manifestación de fe del pueblo al mundo, sino trabajar en lo que es Caminos del Milagro”, explicó García Soria.