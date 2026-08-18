Este miércoles inicia una nueva edición de la Expo Rural

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Alfredo Figueroa, brindó detalles de la Expo Rural 2026 que se desarrollará en el predio de la institución del 19 al 23 de agosto.

“Todos los años es un desafío. Estamos con muchas expectativas, ya están los expositores armando todo y el predio está quedando muy lindo”, aseguró el dirigente rural.

En tanto, señaló que el sector ganadero es uno de los más expectantes ya que tiene mucha demanda internacional y del mercado interno.

“Se está impulsado y es una de las metas que tenemos como institución el duplicar el stock ganadero de la provincia. Es importante visibilizar a Salta como provincia que está empujando la ganadería del NOA”, indicó.

Por otro lado, Figueroa se refirió a la actualidad del campo y aseguró que una de las batallas que tienen por delante es por las retenciones.

“Es un impuesto que desalienta la inversión y que no es coparticipable. A nosotros, que estamos lejos de los puertos, nos deja fuera de competitividad. Esa es una discusión que venimos dando. El año pasado se trató de bajarlas y hay una promesa de continuar en esa línea”, dijo.

Finalmente, explicó que otro de los temas que más inquietan al sector es la infraestructura y, en este sentido, destacó que la Provincia esté financiando obras como la RN 9/34.

“Es como que se trata de solucionar lo más urgente, pero creo que debería invertirse a largo plazo porque no podemos tener una provincia competitiva sin infraestructura vial”, finalizó Figueroa.