Manejaba con 1,92 de alcohol, llevaba un pasajero y terminó en un fuerte choque

Un fuerte choque entre un remis y un vehículo de aplicación se registró en la esquina de Orán y Rosario de la Frontera, en la ciudad de Salta. Uno de los conductores tenía 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, era quien trasladaba un pasajero a una empresa.

Por la violencia del impacto, uno de los vehículos terminó contra la pared de una vivienda y provocó daños en la propiedad. El propietario se despertó por el estruendo y, al salir, se encontró con el automóvil incrustado contra el frente de su casa.

"Sentimos el impacto, y cuando salimos estaba todo abajo" expresó la dueña de la propiedad, que no se imaginaba vivir esta situación. José y su esposa intentaron hablar con el conductor alcoholizado que afirmó hacerse cargo de los gastos en la semana.



Aún las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro continúan bajo investigación.

